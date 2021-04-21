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11:05 21.04.2021

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

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В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

В рамках масштабных антитеррористических учений, которые проходят в Харьковской области, Служба безопасности Украины пресекла попытку нескольких групп "титушек" (в общей сложности более 60 человек) проникнуть на территорию региона.

"Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", - написал на своей странице в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации спецслужбы, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии горсовета в среду, 21 апреля.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины. Правоохранители Харьковской области, используя все предусмотренные законом средства, прекращают возможные противоправные действия. Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности", - отметил Абдула.

Как сообщалось, 14 апреля в Харьковской области начались масштабные антитеррористические учения, которые проводятся Службой безопасности Украины с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.

Теги: #сбу #титушки #харьковская_область
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