События

10:44 21.04.2021

Бывший агроном НААН подозревается в хищении минеральных удобрений, убыток - почти 2 млн грн

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Бывший агроном НААН подозревается в хищении минеральных удобрений, убыток - почти 2 млн грн

Бывшему агроному одного из подразделений Одесской государственной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук Украины сообщили о подозрении в присвоении вверенного ему имущества Академии в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Следствием установлено, что агроном-энтомолог, получив в 2018 году минеральные удобрения общей стоимостью более 1,9 млн грн для использования в хозяйственной деятельности государственного предприятия, в деятельности предприятия последние не использовал, а фактически их присвоил. Таким незаконными действиями государству нанесен более 1,9 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #агроном #удобрения #хищение
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