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10:26 21.04.2021

Таиланд планирует закупить еще 35 млн доз вакцин от COVID-19

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Таиланд планирует закупить еще 35 млн доз вакцин от COVID-19

Власти Таиланда планируют закупить еще 35 млн доз вакцин от коронавируса на фоне критики относительно недостаточного количества медикаментов для вакцинации населения страны от COVID-19, сообщают азиатские СМИ.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча указал, что вакцины будут закуплены у двух или трех компаний, не уточнив у каких именно.

К настоящему моменту в Таиланде вакцинацию первой дозой прошел только 1% населения. В общей сложности в страну доставлено около 2 млн доз вакцины AstraZeneca и китайской Sinovac.

Администрация премьера страны подверглась широкой критике из-за медленной вакцинации населения. Таиланд столкнулся с третьей волной пандемии, ежедневно выявляют рекордные показатели заболеваемости.

В среду в Таиланде зафиксировали 1,4 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число случаев за время пандемии увеличилось до 46,6 тыс. Около 110 человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

Теги: #таиланд #вакцина #закупки
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