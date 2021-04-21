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09:03 21.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 142 млн, число жертв - 3 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 142 млн, число жертв - 3 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 142 млн 650 тыс. 677, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 41 тыс. 923 человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 792 тыс.110 инфицированных COVID-19, зафиксировано 568 тыс. 461 летальный исход.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 15 млн 321 тыс. 89, число скончавшихся - 180 тыс. 530, поправились более 13 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 043 тыс. 076 заболевших, из них умерли 378 тыс. 3 человека, вылечились более 12,4 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 392,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 751 человек, Индии - 131, Бразилии - 1 тыс. 771.

Теги: #covid_19 #мир
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