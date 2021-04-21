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08:21 21.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 162 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 720 человек, умерло 429 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 411 человек; летальных случаев - 429; выздоровело – 14 720 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 20 апреля было зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19,  19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 974 118 человек, 40 796 пациентов скончалось, 1 514 472 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За сутки 20 апреля 2021 года в Украине привито 15 042 человека, 477 833 человека привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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