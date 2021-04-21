С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 21 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 20 апреля, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, недалеко от поселка Пивденное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное, что в Донецкой области, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/