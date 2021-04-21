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04:02 21.04.2021

Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

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Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

 

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении старшего оперуполномоченного управления СБУ в Харьковской области, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Установлено, что сотрудник СБУ получил $5 тыс. от жительницы города Харькова за содействие в получении персональных данных лиц, которые незаконно завладели ее транспортным средством, а также за содействие в возвращении указанного транспорта заявительницы", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Обвинительный акт в отношении оперуполномоченного направлено в суд.

Если суд признает его виновным, работнику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://dbr.gov.ua/news/operativnika-sbu-suditimut-za-oderzhannya-5000-dolariv-habarya

 

Теги: #расследование #гбр #украина #харьков
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