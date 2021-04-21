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02:02 21.04.2021

США призывают власти РФ допустить независимых врачей к Навальному – госдеп

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США призывают власти РФ допустить независимых врачей к Навальному – госдеп

США считают необходимым, чтобы российские власти обеспечили доступ независимых врачей к находящемуся в заключении оппозиционеру Алексею Навальному, заявил во вторник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы призываем их (власти России - ИФ) немедленно предоставить доступ к необходимой и независимой медицинской помощи", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США в связи с ситуацией вокруг Навального изучают возможность задействовать "дополнительные политические средства" "ради обеспечения прав человека в России и в интересах США", и что Вашингтон не будет колебаться в применении таких средств.

 

Он пояснил, что подобные призывы США озвучивают публично, как в ходе этого брифинга, так и по другим каналам.

По словам Прайса, "у российского правительства не должно быть сомнений в том, что если с Навальным в заключении что-либо случится, то будут последствия".

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

В региональном управлении ФСИН 19 апреля сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание. "В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении УФСИН.

Теги: #сша #россия #навальный #врачи
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