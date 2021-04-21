На переговорах участников СВПД в Вене достигнут важный прогресс – Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что на переговорах в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене есть прогресс.

"Важный прогресс достигнут в Вене за последние две недели, чтобы вернуть СВПД в нужное русло. Нелегкая задача, но все делегации напряженно работали и твердо настроены найти решение", - написал глава дипломатии ЕС в твиттере вечером во вторник.

По его словам, "дипломатия - лучший способ обеспечить возвращение США в СВПД и полное и эффективное выполнение сделки". Он отметил, что "гибкость потребуется со всех сторон".

В перспективе продолжения переговоров совместной комиссии СВПД на следующей неделе Боррель как координатор соглашения заверил в готовности "удвоить работу со всеми участниками СВПД, а также отдельно с США".

Ранее во вторник координатор от ЕС на переговорах в Вене на уровне политдиректоров Энрике Мора в заявлении от имени председателя совместной комиссии сообщил, что стороны договорились создать третью группу экспертов.

"Участники оценили прогресс, достигнутый в ходе продолжающихся обсуждений в Вене относительно конкретных мер, необходимых с точки зрения отмены санкций (против Ирана - ИФ) и реализации ядерной программы для возможного возвращения США в СВПД и его полного и эффективного выполнения", - отметил Мора в своем коммюнике.

"Совместная комиссия решила создать третью группу экспертов, чтобы начать изучение возможной последовательности соответствующих мер", - говорится в документе.

В нем отмечается, что участники подтвердили свою решимость продолжать совместные дипломатические усилия, в том числе в совместной комиссии и посредством отдельных контактов координатора со всеми участниками СВПД и Соединенными Штатами.

Мора объявил, что совместная комиссия возобновит свою работу на следующей неделе.

Совместная комиссия СВПД заседала в Вене во вторник в очном формате. Эта комиссия отвечает за надзор над выполнением СВПД. В ее работе принимали участие представители "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции, а также Китая, России и Ирана.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.