Алиев: Азербайджан не может позволить Армении усилить армию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не может позволить Армении довести свою армию до такого состояния, при котором она сможет угрожать Азербайджану.

"Когда сегодня в Армении поднимутся какие-то реваншистские силы, они должны знать, что получат сокрушительный удар, если потребуется. (. . .) Мы не можем позволить Армении довести свою армию до состояния, в котором для нас существует какая-либо угроза. Если мы выявим возможную угрозу, мы немедленно ее уничтожим. Это должны знать все - и Армения, и ее сторонники", - заявил Алиев во вторник в интервью государственному телеканалу AzTV.

Глава государства отметил, что этот вопрос является вопросом обороны и национальной безопасности Азербайджана, но в то же время официальный Баку готов к сотрудничеству с Арменией.