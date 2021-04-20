Празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено – Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") утверждает, что празднование дня рождения его супруги происходило в отдельном гостиничном номере, а не ресторане, и не попадает под карантинные ограничения.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов. Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить", - написал Тищенко в своем телеграмм-канале во вторник вечером.

Депутат отрицает наличие административных или уголовных производств из-за нарушения карантинных ограничений.

"Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах)", - подчеркнул Тищенко.

"Однако, исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения", - подытожил нардеп.

Как сообщалось ранее, киевские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту нарушения карантинных ограничений одним из народных депутатов, устроившим вечеринку в гостинице на столичном Подоле. По данным киевских СМИ, народным депутатом, устроившим вечеринку в честь дня рождения своей супруги, является член фракции "Слуга народа" Тищенко.

Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/337