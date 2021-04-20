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21:22 20.04.2021

Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

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Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Согласно документу, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу Указ президента Украины от 4 октября 2017 № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Теги: #комиссия #зеленский #украина #суд
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