Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Согласно документу, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу Указ президента Украины от 4 октября 2017 № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".