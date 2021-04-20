Конкурс на занятие должностей в новом окружном админсуде суде будет проводить квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы - Вениславский

Конкурс на занятие должностей в новом Киевском городском окружном админсуде, который создадут вместо Окружного административного суда Киева (ОАСК) будет объявлять Высшая квалифкомиссия судей, отмечает представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Тут, я убежден на 100%, будет конкурсная комиссия отбирать кандидатов на должности судей в новый Киевский городской окружной административный суд, который будет создан в соответствии с этими законодательными инициативами", - сказал Вениславский во вторник вечером в эфире программы "Украинского радио".

Он заверил: "В новый суд одиозные судьи точно попасть не могут. Конкурсная комиссия, которая, как я убежден, будет обеспечивать отбор добропорядочных и с соответствующим уровнем правовой компетенции должна не допустить этого".

Вениславский уточнил, что Высшая квалифкомиссия судей будет объявлять конкурс на занятие должностей в новом суде. "Думаю, мы ее (Высшую квалифкомиссию судей) мы создадим на протяжении ближайших месяцев трех-четырех, она уже будет обеспечивать этот конкурс… чтобы сформировать качественный суд", - добавил народный депутат.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам госвласти Александра Качуры (фракция "Слуга народа"), рассмотрение законопроекта ожидается в ближайшее время и затягиваться не будет, но он не уверен, что это произойдет на текущей парламентской неделе.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент страны (после консультаций с Высшим советом правосудия).