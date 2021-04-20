События

20:26 20.04.2021

В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

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В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

В Харькове во вторник умерла роженица, у которой был диагностирован COVID-19, сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

"Женщину из второго роддома перевели в ОКБ (областную клиническую больницу - ИФ) сегодня. Через несколько часов она умерла", - сообщили в пресс-службе ХОГА.

Более подробную информацию в пресс-службе обещали сообщить позже.

Это уже третий случай смерти роженицы с COVID-19 с начала месяца.

Как сообщалось, 5 апреля в харьковском роддоме №2 умерли две роженицы, у которых был диагностирован COVID-19.

По информации заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, обеим женщинам было сделано кесарево сечение, их дети родились здоровыми.

Теги: #пандемия #харьков #коронавирус
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