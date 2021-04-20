События

20:25 20.04.2021

Кулеба и американский сенатор обсудили увеличение военной помощи США на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью

1 мин читать
Кулеба и американский сенатор обсудили увеличение военной помощи США на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам сената США Робертом Менендесом для обсуждения ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Роберт Менендес подчеркнул, что в сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние действия Москвы представляют для Украины и Европы.

Так, Кулеба привлек особое внимание к противоправным действиям РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Сенатор в свою очередь отметил, что неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия.

"Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О сфере безопасности партнерстве с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия", - сказано в сообщении.

Теги: #сша #украина #донбасс #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:22 20.04.2021
Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

20:30 20.04.2021
Неизвестный открыл стрельбу в супермаркете в Нью-Йорке, один человек погиб, двое ранены

Неизвестный открыл стрельбу в супермаркете в Нью-Йорке, один человек погиб, двое ранены

18:34 20.04.2021
Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

18:28 20.04.2021
На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

17:25 20.04.2021
Кулеба рассказал Блинкену о конкретных и срочных потребностях армии и сектора обороны Украины

Кулеба рассказал Блинкену о конкретных и срочных потребностях армии и сектора обороны Украины

16:53 20.04.2021
США планируют усилить кибербезопасность электроэнергетической инфраструктуры

США планируют усилить кибербезопасность электроэнергетической инфраструктуры

16:39 20.04.2021
Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

16:35 20.04.2021
Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

14:47 20.04.2021
США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

12:23 20.04.2021
Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн

Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет по вопросам обеспечения прав защитников Украины будет инициировать внесение в Конституцию нормы о защите прав ветеранов АТО/ООС и семей погибших военнослужащих

Конкурс на занятие должностей в новом окружном админсуде суде будет проводить квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы - Вениславский

Украина вошла в состав Исполнительного совета ООН-Женщины на 2022-2024 годы

В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

Закарпатские пограничники разоблачили двух контрабандистов на переправке сигарет в Словакию дроном

Фракция "Слуга народа" рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Британия расширит учебно-тренировочную операцию "ORBITAL" по подготовке украинских военнослужащих – ВСУ

EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

Черногорские власти объявили о снятии ограничений на посещение страны для туристов, в т. ч. из Украины

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА