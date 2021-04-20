Кулеба и американский сенатор обсудили увеличение военной помощи США на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам сената США Робертом Менендесом для обсуждения ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Роберт Менендес подчеркнул, что в сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние действия Москвы представляют для Украины и Европы.

Так, Кулеба привлек особое внимание к противоправным действиям РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Сенатор в свою очередь отметил, что неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия.

"Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О сфере безопасности партнерстве с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия", - сказано в сообщении.