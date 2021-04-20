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19:44 20.04.2021

Британия расширит учебно-тренировочную операцию "ORBITAL" по подготовке украинских военнослужащих – ВСУ

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Британия расширит учебно-тренировочную операцию "ORBITAL" по подготовке украинских военнослужащих – ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак посетил Великобританию с официальным визитом, в ходе которого он встретился с начальником штаба обороны Великобритании Николасом Картером, сообщает пресс-служба ВСУ во вторник.

Отмечается, что во время встречи сторонами были обсуждены вопросы развития военного сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Великобритании, в частности, была достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции "ORBITAL" в миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение.

"Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных Сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-морских Ссил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащими Вооруженных сил Великобритании было подготовлено более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине", - отметил начальник штаба обороны Великобритании.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поблагодарил британскую сторону за помощь, которую оказывают британские инструкторы и стратегические советники в повышении боевых возможностей Вооруженных сил Украины в части их подготовки.

"Такая помощь способствует приобретению совместимости с силами Альянса, что является одним из наших главных задач", - отметил Хомчак.

Сообщается, что речь во время встречи также шла о достижении Украиной военных критериев членства в НАТО, чему также способствует участие в совместных военных учениях и многонациональных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также о поддержании безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщалось, в 2015 году правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о создании тренировочной группы британских инструкторов (операция "ORBITAL") и направления военного персонала в Украине для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины.

Теги: #всу #помощь #британия
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