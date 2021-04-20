События

19:37 20.04.2021

EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

1 мин читать
EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

"Медицинские работники и люди, которые будут использовать вакцину, должны знать о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение трех недель после вакцинации", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что редкие случаи тромбоза являются иммунным ответом на вакцину.

"Все случаи зафиксированы в течение трех недель после вакцинации у людей в возрасте до 60 лет, большинство из которых - женщины. На основании имеющихся в настоящее время данных, конкретные факторы риска не подтверждены", - добавили в ЕМА.

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства компании Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.

Теги: #ес #предупреждение #вакцины #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 20.04.2021
ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

16:39 20.04.2021
Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

16:35 20.04.2021
Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

15:40 20.04.2021
В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

14:02 20.04.2021
Вакцинация от COVID-19 может потребоваться и в 2022г – иммунолог

Вакцинация от COVID-19 может потребоваться и в 2022г – иммунолог

11:11 20.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 892 случая COVID-19 - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 892 случая COVID-19 - Кличко

10:49 20.04.2021
Доступ к вакцинации от COVID-19 улучшится в мае – Степанов

Доступ к вакцинации от COVID-19 улучшится в мае – Степанов

10:42 20.04.2021
Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19 – Степанов

Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19 – Степанов

09:07 20.04.2021
Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

08:44 20.04.2021
В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия расширит учебно-тренировочную операцию "ORBITAL" по подготовке украинских военнослужащих – ВСУ

Черногорские власти объявили о снятии ограничений на посещение страны для туристов, в т. ч. из Украины

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Начато расследование по факту применения российскими наемниками запрещенных мин в Донецкой области

Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Россия перебросила к Украине больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор - WSJ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА