EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

"Медицинские работники и люди, которые будут использовать вакцину, должны знать о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение трех недель после вакцинации", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что редкие случаи тромбоза являются иммунным ответом на вакцину.

"Все случаи зафиксированы в течение трех недель после вакцинации у людей в возрасте до 60 лет, большинство из которых - женщины. На основании имеющихся в настоящее время данных, конкретные факторы риска не подтверждены", - добавили в ЕМА.

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства компании Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.