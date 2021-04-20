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19:03 20.04.2021

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

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Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с оружием и боеприпасами диверсанта незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске, сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что, среди прочего, в арсенале были обнаружены боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", предназначенные для поражения бронированных целей, разрушения защитных фортификационных сооружений и уничтожения огневых точек.

"Тайники были оборудованы в хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье. В тайниках сотрудники СБУ, среди прочего, обнаружили 60 гранатометных выстрелов, 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, две противотанковые гранаты, ручную кумулятивную гранату, боевые элементы к гранатометам, большое количество патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по оперативным данным, злоумышленник оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволье и Лисичанска.

"Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО", - отмечают правоохранители.

Они отмечают, что злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Уточняется, что мероприятия по изъятию средств поражения проводились во взаимодействии с Национальной полицией.

Теги: #сбу #боеприпасы #луганская_область
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