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18:34 20.04.2021

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

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Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

Участникам подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе удалось существенно продвинуться в вопросах согласования текста Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня, согласованным 22 июля 2020 года, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Благодаря профессиональному содействию главы СММ ОБСЕ посла господина Яшара Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме… За основу был взят украинский проект Дополнения", - сообщает украинская делегация на своей странице в Facebook по итогам экстренного совещания подгруппы по безопасности во вторник.

Отмечается, что дату следующей встречи для второго чтения определят представители ОБСЕ. Однако не исключено, что такое заседание может состояться до конца текущей недели.

Кроме того, как подчеркнули в украинской делегации, "есть надежда, что на следующем заседании ТКГ на уровне глав делегаций, которое запланировано на 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте".

 

Теги: #перемирие #ткг #донбасс
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