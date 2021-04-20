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18:25 20.04.2021

Начато расследование по факту применения российскими наемниками запрещенных мин в Донецкой области

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Начато расследование по факту применения российскими наемниками запрещенных мин в Донецкой области

При процессуальном руководстве Управления надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкой областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения российскими наёмниками на Донбассе законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины ).

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины во вторник, досудебным расследованием установлено, что 13 и 19 апреля 2021 года "представители незаконных вооруженных формирований РФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2 вблизи КПВВ "Майорское" и на территории жилого сектора с. Зайцево Донецкой области".

"Такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года, а также Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что установленные оккупантами мины были вовремя обнаружены военнослужащими Вооруженных Сил Украины и успешно обезврежены.

Теги: #преступления #оос #оружие #ордло
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