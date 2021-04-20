Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Чешское сетевое издание Seznam во вторник сообщило о еще двух подозреваемых, которые, по данным властей Чехии, возможно, причастны ко взрыву склада боеприпасов во Врбетицах в 2014 году.

"Источники редакции сообщили, что одним из членов команды во Врбетицах был Сергей Федотов, который, по данным чешских следственных органов, является специалистом по ядам и взрывотехнике. По версии следствия, именно он должен был собрать взрывное устройство, использованное при взрыве склада боеприпасов в Врбетицах", - пишет Seznam.

Еще одним фигурантом группы, якобы работавшей во Врбетицах, по данным Seznam, был человек, фигурировавший под фамилией Калинин. По данным Seznam, в его задачу входила координация всей операции.

В субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточнялось, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". В Кремле 20 апреля заявили, что российская сторона не намерена проверять факт поездки россиян Петрова и Боширова в 2014 году в Чехию, поскольку считает обвинения, выдвинутые чешскими властями, абсурдными.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия проводить проверку поездки россиян в Чехию, сказал: "Нет. Вы знаете, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа". Отрицательно он ответил и на вопрос, будет ли проверяться сам факт пересечения чешской границы Петровым и Бошировым.