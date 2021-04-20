События

18:21 20.04.2021

Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

2 мин читать
Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Чешское сетевое издание Seznam во вторник сообщило о еще двух подозреваемых, которые, по данным властей Чехии, возможно, причастны ко взрыву склада боеприпасов во Врбетицах в 2014 году.

"Источники редакции сообщили, что одним из членов команды во Врбетицах был Сергей Федотов, который, по данным чешских следственных органов, является специалистом по ядам и взрывотехнике. По версии следствия, именно он должен был собрать взрывное устройство, использованное при взрыве склада боеприпасов в Врбетицах", - пишет Seznam.

Еще одним фигурантом группы, якобы работавшей во Врбетицах, по данным Seznam, был человек, фигурировавший под фамилией Калинин. По данным Seznam, в его задачу входила координация всей операции.

В субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточнялось, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". В Кремле 20 апреля заявили, что российская сторона не намерена проверять факт поездки россиян Петрова и Боширова в 2014 году в Чехию, поскольку считает обвинения, выдвинутые чешскими властями, абсурдными.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия проводить проверку поездки россиян в Чехию, сказал: "Нет. Вы знаете, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа". Отрицательно он ответил и на вопрос, будет ли проверяться сам факт пересечения чешской границы Петровым и Бошировым.

Теги: #взрыв #чехия #боеприпасы #подозреваемые
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 20.04.2021
Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

18:38 20.04.2021
Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

16:39 20.04.2021
Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

08:44 20.04.2021
В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

20:38 19.04.2021
Подозреваемые в совершении взрыва в Чехии в 2014 году связаны с "делом Скрипалей" - генпрокурор

Подозреваемые в совершении взрыва в Чехии в 2014 году связаны с "делом Скрипалей" - генпрокурор

20:32 19.04.2021
Украина поддерживает реакцию Чехии на деятельность спецслужб РФ – замглавы МИД

Украина поддерживает реакцию Чехии на деятельность спецслужб РФ – замглавы МИД

20:06 19.04.2021
Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы" - СМИ

Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы" - СМИ

10:42 19.04.2021
Чехия исключает РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключает РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

09:06 19.04.2021
Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии, а позже и в Болгарии - министр

Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии, а позже и в Болгарии - министр

22:14 18.04.2021
Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата"

Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Россия перебросила к Украине больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор - WSJ

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия расширит учебно-тренировочную операцию "ORBITAL" по подготовке украинских военнослужащих – ВСУ

EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

Черногорские власти объявили о снятии ограничений на посещение страны для туристов, в т. ч. из Украины

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

Начато расследование по факту применения российскими наемниками запрещенных мин в Донецкой области

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Россия перебросила к Украине больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор - WSJ

Украина предлагает создать Международную корпорацию инновационного развития "ГУАМ и партнеры"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА