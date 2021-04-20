Россия перебросила к Украине больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор - WSJ

Российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе, пишет во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником.

"Россия перебросила в Крым, а также на базы близ Украины больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор", - пишет издание, ознакомившееся с фотографиями.

"На фотографиях, с которыми ознакомился WSJ, видны самолеты Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Самолетов, которые видны на снимках от 16 апреля, в конце марта там не было", - говорится в статье.

Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

Кроме того, по информации газеты, к Украине были переброшены, среди прочего, российские ударные вертолеты, разведывательные беспилотники.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Российские военные сообщали о переброске на учения в Крым с Северного Кавказа соединений 58-ой общевойсковой армии, а также о перебазировании более 50 самолетов.