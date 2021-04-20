Пандемия коронавируса и карантинные ограничения в Украине обострили проблемы соблюдения прав человека – Денисова

Последствия пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, введенных для предотвращения ее распространения, обострили проблемы соблюдения прав человека и гражданина в Украине, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Так, ко мне в I квартале 2021 к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступило 14 708 сообщений о нарушениях прав граждан. За аналогичный период 2020 таких обращений было вдвое меньше – 8 719. Что касается обращений на горячую линию Уполномоченного ВРУ по правам человека, то в этом году по сравнению с прошлым их количество выросло в 16 раз. В частности, в первом квартале 2020 года было 285 обращений, а уже в этом году – 4 663", - написала Денисова в Фейсбуке во вторник.

Она отметила, что треть сообщений (5 346) касалась нарушения информационных прав граждан, еще почти 4 тысячи - социальных и экономических прав, 2 152- процессуальных прав.

По словам обмудсмена чаще всего украинцы жалуются на необоснованные отказы органов власти в предоставлении информации.

"Таким образом нарушаются фундаментальные возможности и потребности каждого человека в доступе, использовании, распространении и защите необходимого для ее жизнедеятельности объема информации. В то же время количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о неоднозначных и противоречивых правовых положениях в перечисленных законах, пробелах, которые порождают неодинаковое их правоприменение как запрашивающими информации, так и ее распорядителями", - подчеркнула Денисова.

Она также заявила, что "системный характер приобрели проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи, осуществлением предпринимательской деятельности и тому подобное".

"Актуальной остается проблема невыполнения судебных решений в Украине, что связано с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей государственными исполнителями, их загруженностью, ненадлежащим материально-техническим обеспечением органов государственной исполнительной службы и тому подобное", - добавила Денисова.