Полиция выясняет обстоятельства ранения подростка в тире Черкасской гимназии

На занятии по стрельбе в школе в Черкассах 14-летний подросток получил пулевое ранение в голову, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

"Сообщение о том, что девятиклассника ранили в тире, находящемся в помещении одной из школ города, в полицию поступило от медиков 19 апреля около 18.30. Медики "скорой помощи", прибывшие на вызов, установили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания с кровотечением головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы", - говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Черкасской области, размещенном на сайте областной полиции.

По информации полиции, на месте происшествия правоохранители установили, что ученик 9-го класса во время тренировки по пулевой стрельбе, получил ранение в то время, как тренер-преподаватель вышел из помещения тира.

"Тренер задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по части по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч.1 ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что раненный подросток находится в крайне тяжелом состоянии.