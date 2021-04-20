В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

Евросоюз обеспокоен закрытием Россией для навигации ряда районов Черного моря, сообщил журналистам в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", - заявил пресс-секретарь во вторник.

По его словам, "это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву".

"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом", - подчеркнул Стано.

Он напомнил позицию ЕС о "непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ" и отметил, что Евросоюз призывает Россию сделать то же самое.