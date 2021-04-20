Протасов Яр в Киеве может стать ландшафтным заказником местного значения - горсовет

Депутаты Киевского горсовета на заседании постоянной комиссии по вопросам экологической политики во вторник поддержали инициативу создания ландшафтного заказника местного значения "Протасов Яр".

Как сообщается на сайте горсовета, проект решения поддержан с целью сохранения уникальной зеленой зоны.

"О необходимости создания в Протасовом Яру объекта природно-заповедного фонда говорится уже давно. В городе крайне необходимо сохранение всех фрагментов природных ландшафтов, которые до сих пор существуют. Соломенский район - один из самых озелененных в Киеве, поэтому сохранение больших массивов зеленых насаждений необходимо для качества воздуха и микроклимата района", - говорится в сообщении.

В постоянной комиссии по вопросам экологической политики подчеркнули, что территория проектируемого заказника также очень ценна с точки зрения сохранения животного мира столицы.

Протасов Яр - природная территория площадью 20,505 га в Соломенском районе Киева.