Взаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации против COVID-19 будет введено соответствующим соглашением - Посольство

Условия и детали взаимного признания Украиной и Израилем паспортов вакцинации против COVID-19 стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Генеральным директором Службы иммиграции населения и пограничного контроля Государства Израиль Шломо Мор-Йосеф. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«В контексте работы над предварительной договорённостью, достигнутой 12.03.2021 в ходе телефонного разговора между президентом Украины и премьер-министром Израиля, состоялся обмен мнениями о возможности взаимного признания официальных свидетельств о вакцинации против COVID19 - «зелёных паспортов». Намечен ряд шагов для практической реализации договорённости, в частности, путём заключения соответствующего соглашения, на основании которой владельцы «зелёных паспортов» смогут путешествовать между обеими странами без соблюдения коронавирусных ограничений», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы в консульской сфере, в т.ч. о порядке пересечения иностранцами израильской границы в условиях пандемии COVID-19.

«В контексте углубления взаимодействия на межведомственном уровне была достигнута договорённость провести дополнительную встречу дипломатов Посольства с представителями иммиграционных органов и МИД Израиля», - отмечается в сообщении.

Обсуждались также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной сфере, а также налаживание сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и иммиграционным ведомством Израиля, прежде всего, визит Главы Госпогранслужбы в Израиль в мае текущего года.