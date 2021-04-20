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14:52 20.04.2021

Офис генпрокурора подал апелляцию на оправдательный приговор экс-нардепу Пашинскому

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Офис генпрокурора подал апелляцию на оправдательный приговор экс-нардепу Пашинскому

Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о причинении телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

"Прокуратура подала апелляцию на приговор Пашинскому и просит апелляционную инстанцию отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение", - отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее, 4 октября 2019 года ГБР уведомило нардепа Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября, а 18 декабря Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из-под стражи и поместил под круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд оставил Пашинского под круглосуточным домашним арестом.

28 апреля ГБР сообщило о завершении расследования уголовного производства в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

6 июля 2020 года ГБР направило материалы дела в суд.

9 марта адвокат пострадавшего Химикуса сообщила, что он принял решение отозвать гражданский иск. Потерпевшему заплачена компенсация, после чего он отказался от претензий к экс-нардепу.

В марте 2021 года Васильковский районный суд Киевской области вынес оправдательный приговор Пашинскому.

Теги: #апелляция #гепрокуратура #пашинский #суд
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