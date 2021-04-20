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14:48 20.04.2021

В Украине 60 школ и 30 ПТУ пройдут оценку внедрения цифровых технологий – Минобразования

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В Украине 60 школ и 30 ПТУ пройдут оценку внедрения цифровых технологий – Минобразования

60 украинских школ и 30 учреждений профобразования пройдут оценку внедрения цифровых технологий с помощью онлайн-инструмента SELFIE в апреле-мае текущего года, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"В течение трех недель 60 школ и 30 учреждений профессионального образования оценят эффективность использования инновационных технологий и выяснят, на каком этапе цифрового развития они находятся, что именно надо усовершенствовать. Этот процесс будет происходить с использованием онлайн-инструмента SELFIE, впервые пилотируемый в Украине", - говорится в сообщении.

В Запорожской и Львовской областях в проекте примут участие как школы, так и заведения профобразования. В Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Ровенской, Черкасской, Черниговской, Донецкой областях и в Киеве в пилотном проекте примут участие по три учреждения профессионального образования. Руководители учреждений будут иметь возможность настроить опрос с учетом требований заведения.

После использования SELFIE в девяти областях и столице, а также анализа результатов проекта возможность самостоятельно пройти такую оценку появится во всех учебных заведениях.

Согласно сообщению, опрос является анонимным и добровольным. Для учеников оно продлится не более 20-30 минут, а для учителей - максимум 40 минут. Всего на заполнение анкеты предоставляется 2 часа. Пройти опрос участники смогут в любое удобное время на различных цифровых устройствах, например на стационарных компьютерах, ноутбуках, смартфонах или планшетах.

После завершения опроса каждое учреждение получит доступ к интерактивному отчету о результатах опроса своих респондентов. Он поможет проанализировать текущее состояние дел и разработать план действий для развития цифровой трансформации в заведении.

Цель пилотного проекта SELFIE - помочь учебным заведениям эффективно использовать цифровые технологии в преподавании и обучении. На данный момент у SELFIE более 1 млн пользователей из 74 стран, что помогает совместить голос представителей учебных заведений с национальной политикой цифровизации образования, а также с международным образовательным сообществом.

Теги: #минобразования #е_технологии
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