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13:37 20.04.2021

Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на аналогичную меру Софии - МИД РФ

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Два болгарских дипломата объявлены персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщили во вторник в МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников посольства России в Софии", - подчеркнули на Смоленской площади.

22 марта послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой была передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом.

Российская сторона сочла необоснованным решение о высылке и заявила, что оставляет за собой право на ответные меры.

Теги: #дипломаты #рф #болгария #нота
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