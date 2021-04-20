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12:08 20.04.2021

В Украине ожидается умеренно-теплая погода с небольшими дождями

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В Украине ожидается умеренно-теплая погода с небольшими дождями

В Украине в ближайшие сутки в поле пониженного атмосферного давления ожидается умеренно-теплая погода с небольшими дождями, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в восточных, северо-восточных и Днепропетровской, днем в большинстве областей небольшие дожди.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в ночь на среду без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была +27,9 в 1950г., самая низкая ночью -3,9 в 1893г.

В четверг на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, на остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

На высокогорье Карпат - дождь и мокрый снег; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в ночь на четверг без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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