В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

Два длинных блока по 3-4 выходных дня ожидаются в Украине в ближайшее время в связи с празднованием Дня труда, Пасхи и Дня победы.

Так как День труда (1 мая) и Пасха (2 мая) в 2021 году выпадают на субботу и воскресение, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник, в связи с чем уикенд продлится с 1 по 4 мая.

Кроме того, День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) в 2021 году приходится на воскресение, в связи с чем, выходные продлятся с 8 по 10 мая.