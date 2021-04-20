В Киеве за сутки выявлены 892 случая COVID-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 186 231). ...36 летальных случаев от вируса (всего 4 257)", - написал Кличко на телеграм-канале во вторник.

В больницы столицы были госпитализированы 146 больных коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за сутки 265 человек. Всего коронавирус преодолели 115 857 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 230, в Днепровском - 122, и в Оболонском районе - 79 случаев.

Днем ранее, 18 апреля, в столице были выявлены 447 новых случаев заболевания COVID-19, 17 апреля - 480 новых случаев, 16 апреля - 1112 случаев, 15 апреля - 1609 случаев, 14 апреля - 1625 случаев заболевания COVID-19.