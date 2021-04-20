События

10:19 20.04.2021

США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

2 мин читать
США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн, сообщает во вторник посольство США в Украине.

"Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся: поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев - $34 млн; совершенствование мер по противодействию коррупции - $14 млн; противодействие российской агрессии - $63 млн; укрепление демократии и управления - $44 млн", - говорится в сообщении.

Первая статья предусматривает поддержку восстановления Украины после пандемии Covid-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; помощь в развитии земельного рынка.

Совершенствование мер по противодействию коррупции предусматривает поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций; уменьшение коррупции в сфере здравоохранения и помощь в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов; поддержку платформ электронного управления, упрощающих доступ к услугам и оптимизирующих процесс получения пенсий и пособий.

Средства на противодействие российской агрессии планируется направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии украинцам, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от РФ путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укрепления украинских предприятий на востоке страны; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в для противодействия дезинформации.

Укрепление демократии и управления предусматривает расширение судебной реформы; укрепление новосозданных объединенных территориальных громад; поощрение молодежного лидерства и инноваций.

Теги: #сша #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 20.04.2021
Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

06:57 20.04.2021
Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

05:42 20.04.2021
Вакцинация от COVID-19 в США стала доступной для всех американцев старше 16 лет - Байден

Вакцинация от COVID-19 в США стала доступной для всех американцев старше 16 лет - Байден

04:10 20.04.2021
Посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы

Посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы

23:33 19.04.2021
Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон

Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон

20:05 19.04.2021
Санкции США стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ – Енин

Санкции США стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ – Енин

19:28 19.04.2021
США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси - Блинкен

США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси - Блинкен

11:49 19.04.2021
Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

18:05 18.04.2021
США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

21:14 17.04.2021
Лукашенко считает руководство США причастным к попытке его устранения

Лукашенко считает руководство США причастным к попытке его устранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Профтехи и колледжи подключаться к системе E-journal – Минобразования Украины

На станции метро "Оболонь" во время карантина заменят турникеты

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

На трассе под Киевом водитель автомобиля стрелял в шофера маршрутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА