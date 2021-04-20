Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

Электромобиль Tesla Inc. (SPB: TSLA), разбившийся в минувшие выходные в Техасе, не находился в режиме автопилота, заявил глава компании Илон Маск.

"Данные, полученные в настоящий момент, показывают, что автопилот не был активирован", - написал Маск в Twitter.

Он также отметил, что в электромобиле не было более продвинутой функции полного самоуправления.

Электромобиль Tesla Model S 2019 года выпуска в минувшие выходные врезался в дерево в Спринге, штат Техас. Два человека, находившиеся в машине, погибли. По данным полиции, электромобиль был в режиме автопилота.

В понедельник Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование аварии, сообщает The Wall Street Journal.

NTSB планирует в рамках расследования сконцентрироваться на том, как управлялся автомобиль, а также на причинах пожара, который удалось потушить лишь спустя несколько часов.

В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. "Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте компании.

Акции Tesla в понедельник упали на 3,4% на новостях об аварии.