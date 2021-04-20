Профтехи и колледжи подключаться к системе E-journal – Минобразования Украины

Учреждения профтехнического образования и колледжи подключаются к функционалу электронных дневников и журналов, сообщает Министр образования и науки Украины.

"Государственной научной организацией "Институт образовательной аналитики" Министерства образования и науки Украины прорабатываются обращения от учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими и высшим образованием, которые намерены использовать функционал государственных электронных дневников и журналов. Сейчас эти заведения получили соответствующие консультации", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В министерстве отмечают, что запуск электронных журналов и дневников - это важный шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов.

"Система электронных журналов также призвана минимизировать коррупционные риски при выставлении оценок. В системе уже регистрируются не только учреждения общего среднего образования, но и учреждения профессионального, специального перед высшими и высшего образования. В 2021 году планируем дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей электронных журналов и дневников, в частности речь идет об адаптации портала к экранам мобильных телефонов и учет посещений занятий учениками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент к системе E-journal присоединилось почти 300 учебных заведений, в том числе 270 учреждений общего среднего образования.

Больше всего школ, пользующихся электронными журналами и е-дневниками, в Сумской (37 учреждений), Киевской (26), Днепропетровской (19), Черкасской (18), Ровенской (17) и Полтавской (14) областях.

Как сообщалось, в декабре 2020 года в Украине началась опытная эксплуатация школьных электронных журналов и дневников.