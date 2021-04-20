События

09:57 20.04.2021

Профтехи и колледжи подключаться к системе E-journal – Минобразования Украины

2 мин читать
Профтехи и колледжи подключаться к системе E-journal – Минобразования Украины

Учреждения профтехнического образования и колледжи подключаются к функционалу электронных дневников и журналов, сообщает Министр образования и науки Украины.

"Государственной научной организацией "Институт образовательной аналитики" Министерства образования и науки Украины прорабатываются обращения от учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими и высшим образованием, которые намерены использовать функционал государственных электронных дневников и журналов. Сейчас эти заведения получили соответствующие консультации", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В министерстве отмечают, что запуск электронных журналов и дневников - это важный шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов.

"Система электронных журналов также призвана минимизировать коррупционные риски при выставлении оценок. В системе уже регистрируются не только учреждения общего среднего образования, но и учреждения профессионального, специального перед высшими и высшего образования. В 2021 году планируем дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей электронных журналов и дневников, в частности речь идет об адаптации портала к экранам мобильных телефонов и учет посещений занятий учениками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент к системе E-journal присоединилось почти 300 учебных заведений, в том числе 270 учреждений общего среднего образования.

Больше всего школ, пользующихся электронными журналами и е-дневниками, в Сумской (37 учреждений), Киевской (26), Днепропетровской (19), Черкасской (18), Ровенской (17) и Полтавской (14) областях.

Как сообщалось, в декабре 2020 года в Украине началась опытная эксплуатация школьных электронных журналов и дневников.

Теги: #минобразования #е_сервис
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 13.04.2021
В Украине новые нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления заработают с 1 сентября 2021 года

В Украине новые нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления заработают с 1 сентября 2021 года

12:22 29.03.2021
Минобразования не согласовывало с Минреинтеграции запуск подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

Минобразования не согласовывало с Минреинтеграции запуск подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

17:56 23.03.2021
ВНО-2021 состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах - Минобразования

ВНО-2021 состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах - Минобразования

14:12 23.03.2021
Сейчас в украинских школах образовательный процесс ведется на 11 языках, а как предмет изучаются 32 языка – Минобразования

Сейчас в украинских школах образовательный процесс ведется на 11 языках, а как предмет изучаются 32 языка – Минобразования

20:58 17.03.2021
Ученики 4-х и 9-х классов освобождены от прохождения ГИА в 2020/2021 учебном году –Минобразования Украины

Ученики 4-х и 9-х классов освобождены от прохождения ГИА в 2020/2021 учебном году –Минобразования Украины

09:53 16.03.2021
Минобразования и Минздрав рекомендует усилить карантинные меры в учебных заведениях - Шкарлет

Минобразования и Минздрав рекомендует усилить карантинные меры в учебных заведениях - Шкарлет

15:00 10.03.2021
Языковой омбудсмен обратится в МОН из-за "празднования" открытия женских уборных в госуниверситете телекоммуникаций в Киеве

Языковой омбудсмен обратится в МОН из-за "празднования" открытия женских уборных в госуниверситете телекоммуникаций в Киеве

19:17 09.03.2021
В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

10:53 16.02.2021
"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

16:52 12.02.2021
Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

На станции метро "Оболонь" во время карантина заменят турникеты

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА