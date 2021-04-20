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09:52 20.04.2021

На станции метро "Оболонь" во время карантина заменят турникеты

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На станции метро "Оболонь" во время карантина заменят турникеты

Работы по установке и настройке новых турникетов начались во временно неработающем вестибюле №1 станции киевского метрополитена "Оболонь" Оболонско-Теремоковской (М2, "синей") линии.

"Этот вестибюль временно не работает в рамках усиления карантинных мер, поэтому пока работы не создают неудобств для пассажиров", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" во вторник.

В сообщении отмечается, что также турникеты уже работают на восьми станциях киевской подземки и принимают все электронные способы оплаты проезда: QR-билет, Kyiv Smart Card, Карту киевлянина и бесконтактную банковскую карту.

"Призываем пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинные меры", - говорится в сообщении.

 

Теги: #киев #метрополитен #турникеты
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