События

09:14 20.04.2021

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

1 мин читать
Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова вылетела в Вашингтон, чтобы приступить к работе в составе украинской дипломатической миссии.

"Впервые с 1999 иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - написала Маркарова в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки 25 февраля.

 

Теги: #сша #посол #маркарова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 20.04.2021
США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

06:57 20.04.2021
Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

05:42 20.04.2021
Вакцинация от COVID-19 в США стала доступной для всех американцев старше 16 лет - Байден

Вакцинация от COVID-19 в США стала доступной для всех американцев старше 16 лет - Байден

04:10 20.04.2021
Посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы

Посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы

23:33 19.04.2021
Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон

Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон

20:05 19.04.2021
Санкции США стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ – Енин

Санкции США стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ – Енин

19:28 19.04.2021
США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси - Блинкен

США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси - Блинкен

11:49 19.04.2021
Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

18:05 18.04.2021
США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

21:14 17.04.2021
Лукашенко считает руководство США причастным к попытке его устранения

Лукашенко считает руководство США причастным к попытке его устранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

США предоставили $155 млн на поддержку развития Украины - посольство

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Профтехи и колледжи подключаться к системе E-journal – Минобразования Украины

На станции метро "Оболонь" во время карантина заменят турникеты

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

На трассе под Киевом водитель автомобиля стрелял в шофера маршрутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА