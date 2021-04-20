События

08:27 20.04.2021

Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

2 мин читать
Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский призывает малых предпринимателей и работников в "красных" зонах подавать заявки на портале "Дия" для получения государственной помощи, сообщила пресс-служба главы государства.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через "Дия", люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - сказано в обращении Зеленского на сайте президента Украины во вторник утром.

Отмечается, что кроме гарантированной государством помощи, люди смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

"На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки", – сообщили в пресс-службе президента.

Как рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Зеленский поставил правительству важную задачу - поддержать малый бизнес в условиях карантина.

"Уже больше года команда Минцифры создает удобные онлайн-сервисы и упрощает жизнь украинцев. Минцифры разработало техническую часть оформления материальной помощи ФОПам и наемным работникам "красной" зоны, чтобы услугу можно было получить в несколько кликов на портале или в приложении "Дия". Мы сделали сервис максимально автоматизированным, экономя время украинский и заботясь о безопасности каждого", - цитирует Федорова пресс-служба главы государства.

 

Теги: #помощь #зеленский #предприниматели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 19.04.2021
В Украине необходимо подготовить лабораторию для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки – Зеленский

В Украине необходимо подготовить лабораторию для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки – Зеленский

10:35 19.04.2021
Зеленский поблагодарил Папу Римского за молитву о мире на Донбассе

Зеленский поблагодарил Папу Римского за молитву о мире на Донбассе

20:30 16.04.2021
Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

19:02 16.04.2021
Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

18:58 16.04.2021
Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

18:39 16.04.2021
Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

18:14 16.04.2021
Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

18:09 16.04.2021
Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

17:50 16.04.2021
Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

14:49 16.04.2021
Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

Украинская делегация инициирует проведение экстренных заседаний рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток при условии гибели людей на Донбассе

Политические советники Нормандской четверки подтвердили стремление соблюдать режим прекращения огня – Украинская делегация в ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый посол Украины Маркарова вылетела в США

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

В Украине за сутки зафиксировано 8 940 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 075 человек – Степанов

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

На трассе под Киевом водитель автомобиля стрелял в шофера маршрутки

Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

Вакцинация от COVID-19 в США стала доступной для всех американцев старше 16 лет - Байден

Посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы

Вымогателю, требовавшему у сотрудника ГБР $20 тыс., грозит до 10 лет тюрьмы

Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль в течение ближайших месяцев - ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА