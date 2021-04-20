События

07:51 20.04.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

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С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток, 20 апреля, российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко ЗОЛОТОЕ-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны противнкиа. В частности, недалеко Авдеевки зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Южное - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска российские наемники совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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