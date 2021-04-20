События

07:16 20.04.2021

На трассе под Киевом водитель автомобиля стрелял в шофера маршрутки

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На трассе под Киевом водитель автомобиля стрелял в шофера маршрутки

На трассе Киев-Чернигов в понедельник вечером произошел конфликт произошел между водителями маршрутного автобуса и Mercedes, водитель последнего стрелял из пистолета, сообщил "Киев оперативный".

"На трассе Киев-Чернигов, вблизи с селом Прогресс, что-то между собой не поделили водители маршрутного автобуса и водитель Mercedes… Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять", – сказано в сообщении на Фейсбук странице "Киев оперативный" в понедельник вечером.

Отмечается, что после стрельбы водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

 

Теги: #киевская #стрельба #дорога
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