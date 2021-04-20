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06:57 20.04.2021

Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

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Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

США обеспокоены планами России блокировать проход иностранных кораблей и судов в некоторых частях Черного моря, заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность в связи с планами России блокировать иностранные военно-морские корабли и государственные суда в некоторых частях Черного моря", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.
"Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - добавил он.
Отмечается, что такое развитие событий вызывает "особую тревогу" на фоне "сообщений о наращивании российских войск" в Крыму и вокруг границ Украины.
Ранее Черноморский флот (ЧФ) сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. "В мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении флота.
В еженедельном бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны РФ говорится, что временно с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.
15 апреля в МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение.

Теги: #черное_море #сша #россия #эскалация
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