Вакцинация от COVID-19 в США стала доступной для всех американцев старше 16 лет - Байден

В США с понедельника вакцинация от коронавируса COVID-19 стала доступной для всех жителей страны в возрасте 16 лет и старше, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"Каждый в Америке в возрасте от 16 лет и старше с сегодняшнего дня имеет право на вакцину. Пойдите и сделайте ее", - написал Байден в твиттере.

Ранее американская администрация планировала сделать доступной вакцинацию для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая. Однако в начале апреля Байден объявил, что данный ориентир переносится на 19 апреля.

"Больше никаких сбивающих с толку правил, больше никаких запутанных ограничений", - заявил тогда президент США, поясняя, что вакцина станет доступна для абсолютно всего взрослого населения.

Данный план означает отмену в США ограничений для вакцинации от COVID-19 по возрасту, состоянию здоровья и другим категориям.

С начала пандемии COVID-19 в США диагностировали более 32,4 млн заражений, свыше 581 тыс. инфицированных скончались. Между тем, зафиксировано более 24,9 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.