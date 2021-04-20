Посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы

Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы сделать это, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена.

Однако, сообщает издание, посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, что, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Ушаков предложил Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации".