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00:24 20.04.2021

Грузинские партии подписали документ по преодолению политического кризиса в стране

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Грузинские партии подписали документ по преодолению политического кризиса в стране

Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" и пяти оппозиционных партий вечером в понедельник подписали документ, разработанный Евросоюзом и США, о преодолении политического кризиса в Грузии.

Документ предусматривает прекращение бойкота парламента оппозиционными партиями, объявление парламентом амнистии по всем возбужденным делам, связанным с беспорядками в Тбилиси 20 июня 2019 года, когда сотни оппозиционеров пытались штурмом ворваться в здание парламента. Предполагается освобождение из заключения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия и одного из владельцев оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ" Гиоргия Руруа, изменение избирательной системы, углубление судебной реформы.

В одном из пунктов документа говорится, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на предстоящих в октябре этого года местных выборах 43% голосов избирателей, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

От самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" подпись в документе поставила одна из ее лидеров Саломе Самадашвили. Она заявила, что ставит подпись в документе от своего имени, так как в партии продолжаются консультации.

"Я подписываю этот документ индивидуально, так как это в интересах Грузии", - сказала Самадашвили.

Как заявила на церемонии подписания документа посол США в Тбилиси Келли Дегнан, "это шаг вперед для Грузии и шаг в направлении ее евроатлантической интеграции".

Ранее в понедельник основатель и неформальный лидер партии "Единое национальное движение" (ЕНД), бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил журналистам, что этот документ не может быть подписан оппозиционными партиями, так как "никакой альтернативы досрочным парламентским выборам нет".

Несмотря на подписание документа, окончательная позиция партии Саакашвили пока неизвестна. Ранее в понедельник лидеры ЕНД заявляли журналистам, что не будут подписывать документ и готовятся к "грандиозной" акции протеста против властей 15 мая в Тбилиси. Не ясна и позиция оппозиционной партии "Европейская Грузия", которая также продолжает внутренние консультации. Бывший председатель "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе поставил свою подпись в документе индивидуально.

Политический кризис в Грузии начался сразу же после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов, итоги которых представители прошедших в парламент пяти оппозиционных партий отказались признавать, считая выборы сфальсифицированными властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

За церемонией подписания документа по видеосвязи наблюдал президент Европейского совета Шарль Мишель, который булл одним из авторов подготовленного документа о выходе Грузии из политического кризиса.

Он поздравил грузинских политиков с подписанием документа и выразил надежду, что Грузия продолжит путь демократизации и сближения с Евросоюзом.

Теги: #партии #грузия #договоренность
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