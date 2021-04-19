Политические советники Нормандской четверки подтвердили стремление соблюдать режим прекращения огня – Украинская делегация в ТКГ

Политические советники Нормандской четверки подтвердили по итогам встречи 19 апреля в режиме видеоконференции свое стремление к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, сообщила украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Главным вопросом встречи политических советников Нормандской четверки стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - сообщается на странице Украинской делегации в ТКГ на фэйсбук.

Отмечается, что в ходе заседания, «даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях».

Соответствующие решения, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в рабочей подгруппе по безопасности ТКГ, её заседание запланировано на завтра на 10 утра.