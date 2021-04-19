ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу главы ОАСК Вовка на НАБУ

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявляет, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению его жалобу на действия Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - правопорушуючого органа и начал соответствующую коммуникацию. Следует отметить, что ЕСПЧ уже немного знаком с "профессиональными" действиями и методами работы НАБУ, о чем Большая палата ЕСПЧ выносила решение еще в июле 2020 года. И оно - вовсе не в пользу украинского "антикоррупционного" органа", - написал Вовк в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, 11 августа 2020 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В розыск были объявлены глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ 17 июля 2020 года сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову и пяти другим судьям. Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором речь, в частности, идет о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. Затем был обнародован еще один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

В 2021 году детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать. Также Вовк систематически не являлся по повесткам о вызове в НАБУ. ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Впоследствии НАБУ задержало на взятке родного брата главы ОАСК Юрия Зонтова (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году), который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Ему избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Зонтов вместе с подельником подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в ОАСК.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.