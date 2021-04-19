Экстренное заседание подгруппы по безопасности начнется в 10.00 20 апреля

Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 20 апреля, подтвердил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Заседание подгруппы по безопасности ТКГ - завтра (20 апреля – ИФ), начало в 10 часов утра", - рассказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 19 апреля проходит заседание политических советников лидеров Нормандской четвёрки, где Украину представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Целью встречи является обсуждение предложенных в ноябре прошлого года Францией и Германией кластеров по реализации Минских соглашений, а также выполнении договорённостей лидеров Нормандской четверки от 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене "всех на всех", допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории ОРДЛО и прекращении огня.

Ранее в понедельник Арестович сообщил, что вопрос проведения экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ 20 апреля будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки.