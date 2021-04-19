Украина поддерживает реакцию Чехии на деятельность спецслужб РФ – замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Чехии в Украине Радеком Матулой решение чешской стороны выдворить из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы РФ.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в понедельник, Матула подробно рассказал об основаниях такой реакции, которая была обусловлена наличием убедительных доказательств в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в районе с.Врбетице в октябре 2014 года.

"Посол выразил благодарность за политическую солидарность Украины с чешскими властями в его реакции на деструктивную деятельность России на территории Чехии", - говорится в сообщении.

Боднар и Матура подчеркнули важность дальнейшей активизации сотрудничества Украины и Чехии в различных областях, а также обсудили подготовку к запланированным в мае этого года украинско-чешских политических консультациям на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как сообщалось, чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой. Причиной этого являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ РФ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году. Позднее стало известно, что Украина полностью поддержала соответствующее решение чешского правительства. Решение чешского правительства поддержал и ряд европейских государств, в частности, Великобритания.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Позднее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.