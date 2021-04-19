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19:30 19.04.2021

ЕС ввел санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме

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ЕС ввел санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме

Европейский союз ввел в понедельник санкции в отношении десяти граждан Мьянмы и двух контролируемых военными компаний в связи с февральским военным переворотом и последующими репрессиями.

"Принятые санкции конкретно нацелены на экономические интересы военного режима Мьянмы, ответственного за свержение демократически избранного правительства. Санкции разработаны таким образом, чтобы избежать неоправданного вреда народу Мьянмы", - говорится в постановлении Совета ЕС, принятом по письменной процедуре.

Физические лица, ставшие объектом санкций, ответственны за подрыв демократии и верховенства права в Мьянме, а также за репрессии и серьезные нарушения прав человека. Оба предприятия - Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) - представляют собой крупные конгломераты, которые действуют во многих секторах экономики Мьянмы. Они принадлежат вооруженными силами Мьянмы (Татмадау), контролируются военными и обеспечивают им доходы.

Ограничительные меры теперь применяются в общей сложности к 35 физическим лицам и двум компаниям и включают запрет на поездки и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства этим лицам и организациям.

Остаются в силе ранее введенные ЕС ограничительные меры. Это эмбарго на оружие и средства, которые могут применяться для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных и пограничной полиции, экспортные ограничения на оборудование для мониторинга телекоммуникаций, которое может быть использовано для внутренних репрессий, запрет на военную подготовку и военное сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы.

Ограничительные меры ЕС дополняют отказ в финансовой помощи непосредственно правительству Мьянмы и замораживание всей помощи правительственным органам, которая может рассматриваться как легитимация хунты.

Еврокомиссия недавно выделила дополнительно 9 млн евро чрезвычайной гуманитарной помощи Мьянме. С 1994 года ЕС предоставил этой стране 287 млн евро в виде гуманитарной помощи, в том числе на 2021 год уже выделено 20,5 млн евро. ЕС работает через проверенных и независимых гуманитарных партнеров, помогая наиболее уязвимым группам населения, особенно в штатах Ракхайн, Чин, Качин и Шан.

Соответствующие правовые акты, имена фигурантов и названия организаций опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Теги: #мьянма #ес #санкции
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